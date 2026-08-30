Bagno di folla per i beniamini azzurri, a cui sfugge però l'exploit: Leo beffato da Campbell, Dariya fuori dal podio per un soffio, Francesco ingabbiato negli 800 metri.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Grande attesa ed emozione per l’incredibile bagno di folla del pubblico di casa, alla fine però il Grand Prix di Brescia si chiude senza troppe soddisfazioni per i colori azzurri. Leonardo Fabbri manca la vittoria nel peso, a Dariya Derkach sfugge il podio nel triplo, mentre il beniamino di casa Francesco Pernici manca di poco il personale negli 800. Applausi per Sara Fantini, seconda nel martello, e per Kelly Doualla, che ha avuto la sfrontatezza di misurarsi alla pari con Amy Hunt. La giovanissima speranza azzurra ha retto per più di metà gara, prima di cedere un po’ di terreno alle rivali.

Doualla sesta nei 100 metri dominati da Hunt

Sesto posto per Kelly Doualla nei 100 metri femminili, corsi spalla a spalla con la campionessa europea Amy Hunt. Per la britannica un confortante 11”06 davanti alla dominicana Liranyi Alonso (11”13) e all’ivoriana Maboundou Kone (11”25). Per Kelly quattro decimi di ritardo (11”46), dopo aver ‘retto’ alla grande fino ai 60 metri. “Un’emozione grande, ho solo 16 anni e non mi abituerò facilmente al fatto che mi chiedano autografi“, le sue parole a Sky. “Fa piacere anche il fatto che tanta gente si sposti per vedermi. Mi vedo come un’atleta cresciuta, che ha imparato tante cose ed è diventata molto più forte”. In italiano anche parte dell’intervista di Amy Hunt: “Adoro l’Italia, è bello essere qui con tanti tifosi”.

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Fabbri battuto da Campbell, Derkach solo quarta

Niente vittoria per Leonardo Fabbri nel peso. Il campione toscano ha esordito con un confortante 21,99, poi però non è riuscito a migliorarsi facendo registrare 21,23 al secondo lancio prima di quattro nulli. Rajindra Campbell, il giamaicano, ha fatto meglio di lui: 22,59 metri. Ottavo e nono posto per gli altri due azzurri in gara, Zane Weir (20,61) e Nick Ponzio (20,42). Un pizzico di delusione anche dal triplo, dove la campionessa europea Dariya Derkach ha chiuso quarta ai margini del podio con la misura di 13,93 metri. Oro a Thea Lafond, portacolori di Dominica, con 14,50. “Siamo a fine stagione, sono un po’ stanca“, l’ammissione di Derkach prima della kermesse bresciana.

Brescia, Fantini seconda nel martello. Pernici sesto

Nelle altre gare Sara Fantini seconda nel martello con 74,30 metri dietro l’americana Deanna Price (74,50), quinto posto per l’azzurra nella prova combined coi maschi. Terzo posto per Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli femminili in 54”66 detro la statunitense Dalilah Muhammad (53”36) e la panamense Gianna Woodruff (53”76). Terza anche Eloisa Coiro negli 800, bruciata allo sprint per l’argento dall’irlandese Sophie O’Sullivan alle spalle della vincitrice, Shafiqua Maloney, portacolori di Saint Vincent; nono posto per Elena Bello, undicesimo per Gaia Sabbatini. Applausi per Francesco Pernici, sesto davanti ai suoi tifosi negli 800 metri con 1’44”71. Nei 100 ostacoli nono tempo complessivo per Giada Carmassi (13”19), più indietro Alessa Succo (13”64).