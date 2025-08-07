Kelly Doualla passeggia ma vola in finale dei 100 agli Europei Under 20: qualificata pure Alice Pagliarini

La giovane promesssa dell'atletica azzurra in "stile Ceccon": si risparmia, ma domina la sua semifinale a Tampere. Venerdì alle 19.40 due le azzurre a caccia dell'oro.

Ormai le sue vittorie e i suoi primati sono considerati di routine. Forse è proprio per questo che Kelly Doualla ha pensato bene di cambiare copione: in finale nei 100 metri agli Europei Under 20 di Tampere, in Finlandia, è approdata non andando a tutta, ma passeggiando. Correndo quasi al risparmio, col freno a mano tirato, preservandosi in vista dell’atto culminante della kermesse continentale. L’appuntamento è fissato per venerdì 8 agosto alle 19.40: e Kelly non sarà l’unica azzurra in gara nella corsa più attesa, almeno dagli appassionati italiani.

Europei U20, Kelly Doualla in…stile Ceccon

Una Kelly Doualla in versione Thoma Ceccon, dunque. Proprio come l’olimpionico del nuoto, che pure a causa di questo suo “vezzo” ha rimediato anche di recente delle beffe clamorose, la 15enne lombarda ha scelto di non forzare sia nella batteria del mattino sia nella semifinale della sera. A differenza del campione veronese, le è andata bene. Anzi, di più. Perché pur passeggiando, l’azzurra ha stravinto la sua semifinale, imponendosi con un vantaggio abissale sulle altre concorrenti. Un dettaglio che fa ben sperare nell’assalto alla medaglia d’oro, che rappresenta il suo obiettivo dichiarato.

La giovane azzurra prima nella sua semifinale

Kelly, in particolare, ha chiuso in batteria e in semifinale con lo stesso riscontro cronometrico, 11”56, nonostante -0,3 metri al secondo di vento contrario. Non proprio un tempo eccezionale, meritevole comunque della prima posizione nella sua prova. Meglio hanno fatto altre due giovani atlete impegnate nelle altre semifinali, la britannica Mabel Akende (11”48) e l’ucraina Uliana Stepaniuk (11”50), che però in stagione non sono riuscite neanche lontanamente ad avvicinarsi ai tempi della freccia dello sprint azzurro. Che in finale, ovviamente, correrà senza far calcoli.

Anche Alice Pagliarini in finale: dove vederla in tv

Quest’anno, infatti, Doualla ha corso in 11”21, che rappresentano di gran lunga la miglior prestazione dell’anno tra le qualificate alla finale. Tra cui figura pure Alice Pagliarini, bravissima a centrare l’obiettivo seppur tra mille patemi. Dopo una prestazione brillante in batteria, in semifinale è arrivato un crono leggermente più lento, 11”72, utile comunque a centrare il ripescaggio con l’ottavo e ultimo tempo. Una bella soddisfazione, ma anche la conferma del fermento che c’è in tutta l’atletica italiana, a partire dalla base. L’appuntamento è fissato: ore 19.40 di venerdì, diretta in chiaro su Rai Sport.