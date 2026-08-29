Kelly Doualla sfida l’oro europeo Amy Hunt, esame di maturità a Brescia: presenti anche Fabbri, Pernici e Derkach

Dopo i trionfi giovanili tra Europei U-18 e Mondiali U-20, kelly Doualla torna in gara per sfidare le grandi al Grand Prix di Brescia, dove ci sarà anche il recente oro a Birmingham Amy Hunt

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Nuovo importante banco di prova per Kelly Doualla, che il trionfo agli Europei U-18 di Rieti e le medaglie vinte ai Mondiali U-20 di Eugene tornerà in pista domani domenica 30 agosto al Grand Prix di Brescia del World Continental Tour, dove si misurerà anche con la recente campionessa europea nei 100 metri Amy Hunt. Nella città lombarda ha rappresentare l’Italia ci saranno, tra gli altri, anche un Leonardo Fabbri che non conosce riposo, l’oro europeo nel salto triplo Dariya Derkach, Eloisa Coiro e Francesco Pernici.

L’estate da sogno di Doualla nelle competizioni giovanili

I mesi di luglio e agosto ci hanno confermato quello che in realtà già sapevamo, ovvero che l’Italia si ritrova in casa una giovane fenomena della velocità di nome Kelly Doualla. La 16enne di Pavia ha infatti brillato nelle competizioni giovanili di quest’estate, trionfando prima a luglio nella gara dei 100 metri agli Europei Under 18 andati in scena a Rieti con un superlativo 11.14 e poi conquistando due medaglie ai Mondiali Under 20 di Eugene, una di bronzo nei 100 metri (con il tempo di 11.27) e una d’oro nella staffetta 4×100 mista.

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Ora Doualla sfida le grandi, a Brescia ci sarà anche l’oro europeo Amy Hunt

Ora per Doualla arriva un nuovo esame di maturità, tra le grandi. Kelly infatti scenderà in pista domani domenica 30 agosto a Brescia per la tappa del World Continental Tour (il circuito di terzo livello per l’atletica) dove affronterà avversarie di primissimo livello, su tutte Amy Hunt, assoluta protagonista a Birmingham con quattro ori, di cui uno appunto nei 100 metri (200m, 4×100 e 4×100 mista gli altri tre). Oltre alla campionessa europea ci saranno anche Maria Isabel Perez, Maboundou Koné, Jael Bestué, Liranyi Alonso e Joy Eze.

Gli italiani presenti a Brescia

Doualla non sarà però l’unica stella dell’atletica azzurro a gareggiare a Brescia. Nella città lombarda saranno presenti anche l’instancabile Fabbri e Zane Weir nel getto del peso, Sara Fantini nel lancio del martello, il recente oro europeo Dariya Derkach nel salto triplo e Francesco Pernici ed Eloisa Coiro negli 800 metri.