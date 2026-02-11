Virgilio Sport
Olimpiadi 2024, 11 febbraio: la tragica scomparsa del maratoneta Kelvin Kiptum. Un drammatico incidente stradale

Un drammatico incidente stradale lo ha portato via troppo presto, prima che potesse definitivamente stravolgere il mondo della corsa su strada

Solo tre maratone. A Kelvin Kiptum sono bastate tre maratone per riscrivere ogni legge della corsa su strada. Per tutti era il favorito per le Olimpiadi di Parigi 2024 ma, tragicamente, a quei giochi non ci arrivò mai. La sua vita si spense, assieme a quella del suo coach, in un drammatico incidente stradale.

Un incidente che non solo portò via due esistenze, ma stroncò sul nascere la carriera di uno dei più promettenti corridori che il mondo dell’atletica avesse mai visto. Il primo a correre la maratona sotto le due ore 1 minuti (precisamente 2 ore e 35 secondi).

La maratona di Chicago del 2023 rimarrà il suo ultimo capolavoro, un lascito che farà da ispirazione per tutti i giovani atleti che verrano dopo di lui. Dopo una breve pubblicità, nel video trovate tutta la storia di Kelvin Kiptum.

