Kenzo Kies, morto annegato il calciatore del Guingamp: aveva 21 anni, si è tuffato nel Rodano

Centrocampista del Guingamp, muore nel Rodano dopo essere entrato in acqua con amici per sfuggire al caldo: in Francia 40 vittime dall'ondata di calore

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Kenzo Kies aveva appena 21 anni, ma il presente si è fermato in un pomeriggio di giugno nonostante i soccorsi e gli stessi vigili del fuoco si siano opposti a una morte parsa ineluttabile una volta estratto dalle acque del fiume Rodano in cui si era immerso cercando refrigerio e sollievo e, invece, ha coinciso con l’interruzione delle sue ambizioni, dei suoi obiettivi, con l’esistenza di un giovane calciatore che militava nel Guingamp in Ligue 2. La Francia ha seguito con partecipazione e dolore la fine di Kies.

La morte di Kenzo Kies

Il calciatore accompagnato da alcuni amici si era immerso nel corso d’acqua poco distante da una zona in cui la balneazione è vietata, vicino al Parc de la Feyssine, stando a quel che è stato riferito dai media francesi tra le città di Villeurbanne e Caluire-et-Cuire, quando probabilmente a causa delle correnti non è riuscito poi a mettersi in salvo. Se gli altri suoi due compagni sono stati rianimati per lui non c’è stata nulla da fare. Sulla vicenda è stata subito aperta un’inchiesta per capire cosa è successo e accertare le cause dell’annegamento. Un malore improvviso o la difficoltà di nuotare nelle acque del Rodano? Per ora non è stata svelata l’identità del calciatore per motivi di privacy.

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Tre persone sono state tratte in salvo dai servizi di emergenza, ma Kies è stato l’ultimo ad essere ritrovato.

Quaranta persone sono annegate in Francia a causa dell’ondata di calore, ha dichiarato all’inizio di questa settimana il Primo Ministro Sébastien Lecornu. Tra loro anche il giovane attaccante che ha fatto parte dei settori giovanili del Lione e del Saint-Étienne prima di approdare al Guingamp lo scorso anno, dove ha giocato nella squadra riserve.

Il comunicato del Guingamp

Guingamp ha reso omaggio a Kies, giovane attaccante, in un toccante comunicato, pubblicato sul sito ufficiale e gli account social del club a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni e dell’accertamento della morte cerebrale:

“Guingamp ha appreso con dolore della scomparsa di Kenzo Kies, un giovane giocatore del club”. La società di cui era tesserato il giovane attaccante ha dichiarato che offrirà il suo “pieno sostegno” alla famiglia di Kies, durante questa “dolorosa prova”.

“Kenzo Kies, residente del Centro Sportivo Robert-Herbin da sette anni, giocatore di talento e giovane uomo riservato, apprezzato da tutti, ha perso la vita in circostanze drammatiche”. “Il Saint-Étienne porge le sue più sincere condoglianze ai suoi cari, così come a tutti coloro – compagni di squadra e allenatori – che hanno condiviso un pezzo del suo percorso. Kenzo, nei corridoi dell’Étienne, nessuno ti dimenticherà mai”, si legge in un comunicato del Saint-Etienne.

L’omaggio all’inizio della stagione

Il Saint-Étienne ha dichiarato alla BBC Sport che sono in corso i preparativi per rendere omaggio a Kies allo stadio Geoffroy-Guichard all’inizio della prossima stagione.