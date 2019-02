Kepa: "C'è stato un equivoco"

Caso rientrato. Dopo le spiegazioni di Sarri, ecco le parole di Kepa che fa chiarezza sulla sua decisione di non lasciare il campo nei minuti finali della sfida, valida per la Coppa di Lega inglese, poi persa ai rigori, contro il Manchester City.

"Voglio dire che, in nessun momento, c'è stata mai l'intenzione di disobbedire al tecnico. E' stato tutto un equivoco in un momento caldo di una gara con in palio un titolo. L'allenatore pensava che non potessi continuare a giocare mentre io volevo far capire che potevo restare in campo", le sue parole via Instagram

SPORTAL.IT | 25-02-2019 07:35