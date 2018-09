Kessie al Milan: 'Impariamo da Higuain'

Franck Kessie invita il Milan a prendere esempio da Gonzalo Higuain, decisivo in Europa League contro il Dudelange dopo essersi sbloccato anche in campionato a Cagliari.

"Una squadra come il Milan deve avere proprio questo tipo di attaccanti. Lui ha una mentalità che lo porta a cercare sempre di vincere. Noi dobbiamo fare lo stesso e da questo punto di vista può insegnarci tanto", ha dichiarato il centrocampista ivoriano in un'intervista concessa a 'Sky Sport'.

"Fa sempre 20-25 gol e dà sempre una mano a tutti i compagni. Per una squadra come la nostra avere uno come lui è fondamentale", ha aggiunto l'ex Atalanta.

SPORTAL.IT | 21-09-2018 21:20