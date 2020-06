Kessie bocciato, per Milik i napoletani vogliono altro

A questo punto soltanto una clamorosa svolta nella trattativa per il rinnovo di contratto permetterà al Napoli di trattenere Arkadiusz Milik. Il vincolo dell’attaccante polacco scade nel 2021 e Aurelio De Laurentiis ha incassato soltanto una sfilza di no di fronte alle proposte di rinnovo presentate all’entourage del giocatore.

Milik pronto a partire, Kessie la contropartita offerta dal Milan

La cessione nel calciomercato estivo, dunque, è l’unica soluzione ad una situazione che appare bloccata. Il Milan s’è fatto avanti per Milik e secondo la Gazzetta dello Sport ha anche la carta giusta per convincere ADL ad abbassare la valutazione di 50 milioni di euro che il presidente del Napoli fa dell’attaccante polacco.

Per la Rosea, infatti, Gattuso vedrebbe di buon occhio uno scambio con Franck Kessie, centrocampista “fisico” che attualmente manca all’organico del Napoli e che l’ex allenatore rossonero stima parecchio. L’eventuale arrivo dell’ivoriano, però, non scalda i tifosi del Napoli.

I napoletani preferiscono Theo Hernandez

E su Facebook c’è anche chi indica a De Laurentiis il nome da inserire nella trattativa con il Milan per la cessione di Milik. “Kessie fa piangere”, commenta Pierluigi su una delle pagine frequentate dai tifosi partenopei. “Kessie non segna, è indisciplinato tatticamente e se va in panchina si lamenta pure… che lo prendiamo a fare?”, aggiunge Franco.

“Per Milik dateci i soldi, che state messi male in rosa”, aggiunge Massimo. Ma altri tifosi, invece, sperano che il Napoli riesca a strappare al Milan un altro giocatore. “Se vogliono Milik ci diano Theo Hernandez”, scrive Marco.

Il terzino francese è stato la rivelazione della stagione rossonera e al Napoli farebbe assai comodo: considerate le condizioni altalenanti di Ghoulam, Mario Rui è l’unica soluzione per la fascia sinistra attualmente a disposizione di Gattuso. “Dateci Theo”, ribadisce Alfredo.

“Theo per Milik, sarebbe un affare”, la chiosa di Francesco. Ma per un affare del genere bisognerà attendere la fine della transizione nella dirigenza rossonera tra Paolo Maldini e Ralf Rangnick.

SPORTEVAI | 05-06-2020 12:17