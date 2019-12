George Atangana, agente del centrocampista del Milan, Franck Kessié, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

"Lo vedo ancora al Milan, ma non escludo niente – ha raccontato -. Il mercato di gennaio sta per arrivare: se dovesse arrivare qualcosa la prenderemo in considerazione. E’ vero che Gattuso ha stima del ragazzo, l’ho chiamato per fargli i complimenti per l’approdo al Napoli".

SPORTAL.IT | 12-12-2019 17:37