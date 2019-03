Kessié, multa record: il Milan chiude il caso del derby

La lite in mondovisione di Franck Kessié con Lucas Biglia ha fatto il giro del mondo, anche per il fatto di essere giunta nel corso del derby contro l'Inter. E con la pausa per le nazionali ormai alle spalle (con Kessié che è stato impegnato con la sua Costa d'Avorio), il Milan ha deciso di chiudere una volta per tutte la questione, e lo ha fatto con una multa comminata al giocatore.

Kessié, in presenza del suo procuratore Atangana, è stato convocato in sede da Maldini e Leonardo, che gli hanno notificato il provvedimento: 40mila euro da versare al club. Si tratta di una cifra piuttosto elevata, anche per un calciatore di serie A: l'importo supera infatti la percentuale che normalmente si applica in casi del genere, commisurata allo stipendio del calciatore. Tanto che è stata necessaria la presenza del sindacato dei calciatori.

Nessun confronto invece tra Kessié e Gattuso, che aveva speso parole molto severe per l'ex giocatore dell'Atalanta a derby concluso ("L'immagine che fa male è quella che si è vista sull'uscita di Franck Kessie. Per me è la sconfitta più brutta. Per come vedo il calcio io è qualcosa che non ci sta. Stiamo facendo fatica in questi anni anche perché ci vuole rispetto per tutti, non è stata una scena bella da vedere. È stata una doppia sconfitta, sia in campo che comportamentale, la responsabilità è la mia, parlerò in questi giorni").

Intanto i rossoneri hanno ripreso i lavori verso la sfida di sabato contro la Sampdoria, in cui certamente l'ivoriano non sarà titolare (e intanto si è allenato da solo, essendo giunto a Milanello quando la seduta dei suoi compagni era già finita). I due titolari al centro del campo saranno Bakayoko e proprio Biglia, mentre Kessié si accomoderà in panchina. A meno che Gattuso, che venerdì presenterà la partita in conferenza stampa, non decida di prendere provvedimenti ancora più drastici.

SPORTAL.IT | 28-03-2019 20:30