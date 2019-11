Kessié sempre più lontano dal Milan: ipotesi inglese

L'avventura di Franck Kessié al Milan potrebbe essere vicina a concludersi. Il centrocampista ivoriano sembra sempre meno al centro del progetto rossonero, specie dall'arrivo di Stefano Pioli, e ora potrebbe cambiare aria già a gennaio.

Secondo quanto riferito dalla 'Gazzetta dello Sport', infatti, per lui nel mercato invernale potrebbero aprirsi le porte del Wolverhampton, dove potrebbe raggiungere il suo ex compagno Patrick Cutrone.

Ricordiamo che nel big match della domenica sera, Juventus-Milan, Kessié non scenderà in campo non essendo stato nemmeno convocato.

SPORTAL.IT | 10-11-2019 11:10