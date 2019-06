Kevin Bonifazi può tornare al passato

Per Kevin Bonifazi l’inizio dell’estate è stato a dir poco movimentato. Prima la breve esperienza con l’Under 21 all’Europeo, caratterizzata anche da un infortunio, poi nel giro di 24 ore il riscatto da parte della Spal e il controriscatto del Torino, che aveva ceduto il giocatore in prestito ai ferraresi nelle ultime due stagioni.

La vicenda potrebbe però non essere ancora conclusa perché, come rivelato da 'Sky Sport', la stessa Spal ha avvuato contatti con il Torino per riavere in prestito il difensore laziale. Previsti nuovi incontri nelle prossime settimane, potrebbe essere decisiva la volontà dei due tecnici: Mazzarri non sembra infatti ritenere indispensabile Bonifazi, mentre Semplici non ha mai negato la propria stima per il giocatore.



SPORTAL.IT | 28-06-2019 22:20