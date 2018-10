Prima convocazione assoluta di Kevin Lasagna in Nazionale. L'attaccante mantovano, dell'Udinese, si aggregherà al gruppo a Genova, dove mercoledì sera gli Azzurri saranno impegnati in amichevole contro l’Ucraina: il giocatore prende il posto della punta del Torino Simone Zaza, che lascia il ritiro di Coverciano per via dell’infortunio patito al polpaccio sinistro nel corso dell’allenamento di lunedì pomeriggio della Nazionale.

Zaza è stato costretto a lasciare il ritiro di Coverciano per un problema al polpaccio sinistro, che l'aveva costretto lunedì a interrompere l'allenamento. L'infortunio non sembrava grave, ma la risonanza magnetica della mattinata, che non ha evidenziato lesioni, ha portato lo staff medico a propendere per uno stop precauzionale.

Il commissario tecnico Roberto Mancini oltre al granata ha già perso per infortunio Danilo D’Ambrosio, Alessio Romagnoli e Patrick Cutrone: domenica è in programma la sfida contro la Polonia, già decisiva per il nostro futuro in Nations League. In caso di sconfitta, la retrocessione in serie B sarebbe vicina.

SPORTAL.IT | 09-10-2018 14:10