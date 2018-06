Khazri inquieta la Tunisia

Le condizioni di Wahbi Khazri iniziano a inquietare la Tunisia.

Il centrocampista offensivo, che ha già saltato l’amichevole con il Portogallo, marcherà visita anche in occasione di quella con la Turchia. Il 27enne, che soffre di un problema muscolare a una coscia, non scende in campo da aprile, quando ha giocato la sua ultima partita nella Ligue 1 con il suo Rennes.

Ai Mondiali di Russia i nordafricani sono inseriti nel medesimo girone di Belgio, Inghilterra e Panama.

SPORTAL.IT | 01-06-2018 15:00