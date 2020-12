Khedira: "Mi piacerebbe giocare in Premier"

Sami Khedira si appresta a lasciare la Juventus a gennaio: il centrocampista tedesco vorrebbe rilanciarsi in Premier League. “Non ci ho ancora mai giocato in carriera, sarebbe la ciliegina sulla torta. E’ un campionato che mi piace perché l’arbitro fischia poco e ci sono molte ripartenze. Per prepararmi a ritmi più alti come quelli che ci sono in Inghilterra, ho fatto un lavoro extra con istruttori di fitness”, sono le sue parole al The Athletic.

Il giocatore bianconero è attualmente ai margini della squadra: “Quella attuale non è una situazione che sono abituato a vivere, non sono soddisfatto. Io sono un giocatore competitivo, ho voglia di scendere in campo. In questo periodo però mi sono adattato alla situazione e cerco di sfruttarla nel migliore dei modi: prendo parte alla preparazione pre-partita e all’analisi video. Il mio contributo c’è, mi vedo come un punto di riferimento per i più giovani. Sto mantenendo alti i miei livelli di energia e motivazione. Per questo sto cercando di cambiare la situazione o di andarmene da Torino, con l’obiettivo di fare quello che mi piace di più: giocare a calcio”.

OMNISPORT | 31-12-2020 11:13