Khedira operato al cuore: ecco quando ritorna

Dopo il grande spavento di martedì, Sami Khedira è stato operato a Torino, come riporta il comunicato apparso sul sito ufficiale della società bianconera: "Nella mattinata odierna il calciatore Sami Khedira è stato sottoposto, ad opera del Professor Fiorenzo Gaita, consulente di J|Medical e di Juventus, a studio elettrofisiologico e ad ablazione del focus aritmogeno atriale. L'intervento è perfettamente riuscito e dopo una breve convalescenza il giocatore potrà riprendere la propria attività. La ripresa dell’attività agonistica è prevista in circa un mese".

L'intervento, tecnicamente chiamato "ablazione", consiste in una piccola bruciatura all'interno del cuore che genera una cicatrice. Questa cicatrice permette di interrompere il circuito elettrico che genera la fibrillazione.

Massimiliano Allegri aveva annunciato così il forfait dell'ex Real Madrid per la gara di Champions League contro l'Atletico dell'ex Morata: "Khedira è rimasto a Torino per un problema fisico e domani farà degli esami. Ci sarà un comunicato della società. Non avere Sami ci costringe a stare con quattro centrocampisti, è un giocatore di spessore internazionale".

Successivamente la società bianconera aveva chiarito: "Sami Khedira è rimasto a Torino per degli accertamenti medici, dai quali è emersa l'opportunità di effettuare uno studio elettrofisiologico e eventuale trattamento di un’aritmia atriale comparsa nella giornata odierna".

Durante la conferenza stampa, Allegri ha anche detto: "Vogliamo provare a vincere la Champions come abbiamo sempre fatto. Saranno due belle partite fra due squadre che hanno un'ottima organizzazione. Simeone ha fatto un lavoro straordinario. Affrontiamo una squadra che ha un blocco di granito a centrocampo e che sfrutta al meglio le palle inattive. Dobbiamo cercare di comandare la partita e allo stesso tempo stare attenti alle ripartenze perchè sono micidiali. Non firmo per l'1-1, ma è importante fare gol. Gioca Dybala, così siete contenti…ora posso andar via, no? (ride). Non gioca per il gol, visto che la prestazione contro il Frosinone è stata peggiore rispetto alle precedenti. Credo che ci possa dare una grossa mano, è in condizione ottimale, è giusto che giochi".

SPORTAL.IT | 20-02-2019 15:35