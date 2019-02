Khedira, Paratici dà i tempi di recupero

La vigilia dell’andata degli ottavi di Europa League è stata rovinata in casa Juventus dalla grande paura per Sami Khedira. Il tedesco è stato vittima di un malore causato da un’aritmia cardiaca ed è stato già sottoposto ad un intervento di ablazione. Tutto ok e i tempi di recupero non dovrebbero neppure essere troppo lunghi.

Ne ha parlato Fabio Paratici ai microfoni di 'Sky Sport' pochi minuti prima della partita del Wanda Metropolitano: Sami sta bene ed e' la cosa piu' importante. Dovrà riposarsi un po', ci mancherà 30 giorni, ma abbiamo altri giocatori bravi. Lui è molto importante e lo aspettiamo" le parole del Chief Football Officer dei bianconeri, che ha poi dribblato le domande sulla polemica a distanza delle ultime ore con Marotta per le voci su Dybala e Icardi.

SPORTAL.IT | 20-02-2019 21:15