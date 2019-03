Khedira torna in gruppo

Sami Khedira torna ufficialmente a disposizione di Massimiliano Allegri per il momento clou della stagione, soprattutto per quanto riguarda la Champions League.

A comunicarlo è la Juventus con un breve comunicato sul proprio sito ufficiale: "Sami Khedira sottoposto lo scorso 20 febbraio a studio elettrofisiologico e ad ablazione del focus aritmogeno atriale, ha superato gli accertamenti cardiologici e può riprendere l’attività sportiva, anche intensa".

La sosta per le nazionali sarà certamente di aiuto per il centrocampista tedesco che potrebbe essere già inserito nella lista dei convocati per la gara casalinga contro l’Empoli in programma il 30 marzo.

SPORTAL.IT | 21-03-2019 21:55