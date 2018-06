Khedira: "Un Mondiale senza Italia fa male''

Il prossimo Mondiale in Russia non sarà come gli altri a causa dell’assenza dell’Italia.

Lo conferma anche Sami Khedira: “Non è un momento triste solo per gli italiani – le parole del centrocampista della Juventus -. Chiunque ami il calcio soffre nel vedere un Mondiale senza Italia. Mi dispiace soprattutto per Gianluigi Buffon, un simbolo del calcio, che voleva chiudere con questa manifestazione”.

“Fa male pensando a lui come a tanti altri professionisti come De Rossi, Chiellini e Barzagli” ha concluso Khedira.

SPORTAL.IT | 06-06-2018 23:55