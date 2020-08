Khedira vuole restare alla Juventus

Sami Khedira non avrebbe intenzione di lasciare la Juventus. Secondo quanto riporta la Bild, il centrocampista tedesco, sotto contratto con la società bianconera fino al giugno 2021, non è stato ancora contattato dal club per parlare del suo futuro.

Secondo le indiscrezioni il giocatore è fuori dal progetto tecnico di Andrea Pirlo per la prossima stagione, e Paratici avrebbe intenzione di proporgli una rescissione del contratto. Ma ancora nulla si è mosso.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 24-08-2020 08:29