Kiara Fontanesi rinuncia ai Mondiali per diventare mamma

Forse l’esperienza che sta vivendo, ha smosso qualcosa di più. E così la decisione, resa pubblica con un post su Facebook, da parte di Kiara Fontanesidi non partecipare ai prossimi Mondiali perché in dolce attesa ha suscitato emozione per i tempi e i modi.

La pluricampionessa di motocross ha espresso la sua volontà di anteporre la gravidanza agli appuntamenti stagionali, con la consueta grinta e con grande slancio con una foto che sintetizza lo spirito battagliero di Kiara: “Quest’anno non correrò il mondiale motocross per realizzare il mio più grande sogno: diventare mamma“, ha scritto su Facebook, la Fontanesi.

Kiara aveva rinunciato alla prima gara stagionale, per prudenza a causa del suo stato di salute. Una decisione condivisa con il compagno, il campione di boxe thailandese Devin Parenti che le è accanto nella foto con cui, su fb, ha annunciato l’arrivo della sua piccola.

“È stato difficile prendere una decisione cercando di capire quando sarebbe stato il momento giusto considerando la mia carriera, ma ho pensato che quest’anno sarebbe stato il migliore per me (considerando il mio problema fisico che mi ha costretto al riposo) e non sono mai stata così felice nella mia vita!”

Nel post ci sono già i piani per il futuro: “La mia priorità è dare il meglio alla bimba durante questi mesi, ma appena nascerà mi metterò subito al lavoro perché non vedo l’ora di correre ancora. Passo dopo passo tornerò in forma e pronto a schierarmi dietro il cancelletto la prossima stagione e come sempre a lottare per il titolo… questa volta non solo per me stessa ma per la mia famiglia. Ti amo Devin e ti ringrazio per aver fatto diventare il mio sogno realtà!”.

VIRGILIO SPORT | 10-05-2019 11:40