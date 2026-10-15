Doveva essere la stagione del rilancio dopo due anni e mezzo difficili, invece rischia di essere l'ultimo capitolo della carriera del 34enne sciatore norvegese.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Non è ancora cominciata la stagione del circo bianco che già c’è da registrare un infortunio grave: Aleksander Aamodt Kilde si è procurato la rottura del tendine d’Achille durante un allenamento sulle nevi cilene di Portillo, intento a preparare la nuova annata di Coppa del Mondo. E a 34 anni, con una carriera già funestata da tre stagioni a questa parte dai postumi di una terribile caduta a Wengen (dopo si procurò la lussazione della spalla e un taglio al polpaccio, ma con annesso trauma cranico e molte altre contusioni), la sensazione è che questa abbia tutta l’aria di essere la classica pietra tombale.

Kilde è già in viaggio per l’Europa

Nel comunicato con il quale la federazione norvegese ha reso noto l’infortunio dello sciatore viene sottolineato il fatto che Kilde è già in viaggio per Innsbruck, dove un luminare di sua fiducia cercherà di valutare con attenzione i danni rimediati dallo sciatore per poi decidere che tipo di terapia adottare (ma un’operazione è comunque nell’ordine delle cose).

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È chiaro però che un infortunio del genere, pensando anche a quel che ha raccontato l’ultimo scorcio di carriera agonista del vincitore della Coppa del Mondo 2019-20, potrebbe seriamente portare verso una rinuncia definitiva a gareggiare. Kilde era rientrato lo scorso novembre dopo quasi 700 giorni di lontananza dalle gare (si era infortunato il 13 gennaio 2024), deciso a tentare la carta olimpica, salvo poi dover fare marcia indietro e ammettere che nella squadra norvegese c’era chi andava decisamente più forte (rinunciò dopo aver saltato Wengen e Kitzbuhel nel mese di gennaio).

E proprio la scelta di prolungare il periodo di allenamenti in Cile si legava alla volontà di arrivare quest’anno più pronto e preparato che mai: Kilde non avrebbe gareggiato a Soelden, in gigante, ma sarebbe entrato in ballo direttamente a fine novembre sulle nevi americane con le prime gare veloci. Una prospettiva che la caduta rimediata mercoledì gli precluderà completamente.

La fidanzata Shiffrin e quei tanti stop condivisi

AAK è ben noto nell’ambiente dello sci alpino anche per essere il fidanzato di Mikaela Shiffrin. Con la quale negli ultimi anni ha condiviso suo malgrado diversi infortuni, tali da costringere entrambi a rivedere i loro piani a breve e media scadenza.

Ma proprio nei giorni in cui (a sorpresa) Miki ha annunciato di voler far ritorno alle gare veloci, preferendole anche agli slalom (dove s’è dimostrata imbattibile anche quando la condizione non era al top), l’infortunio del compagno potrebbe anche concorrere a farla tornare sui propri passi. Perché certi episodi cambiano drasticamente il modo di vedere le cose, e quella che doveva essere la stagione del rilancio di Kilde (che puntava forte sui mondiali di Crans Montana) per il norvegese potrebbe essersi rivelata quella della resa definitiva.

Gli infortuni nello sci restano all’ordine del giorno

Il tema degli infortuni nello sci alpino torna dirimente, pensando anche agli episodi della passata stagione. Proprio in Cile perse la vita Matteo Franzoso (in quel caso a La Parva), mentre la scampò bella Cyprien Sarrazin, che a Bormio in una prova cronometrata della discesa della Stelvio nel dicembre del 2024 ha rimediato un ematoma subdorale.

Un altro che ha dovuto fare i conti con un infortunio grave di recente è stato Marcel Hirscher, anche se nel suo caso la voglia di tornare a gareggiare a distanza di più di 5 anni dal ritiro suscitò subito qualche perplessità.

Impossibile poi non pensare a Lindsey Vonn, che dopo la caduta in gara a Crans Montana che gli costò la rottura del crociato volle comunque provare a correre la discesa olimpica, inforcando nella parte alta e procurandosi fratture su tutta la gamba. La sicurezza resta un tema molto sensibile, ma al 100% nello sci non sarà mai possibile raggiungerla. E questo Kilde (suo malgrado) lo sa.