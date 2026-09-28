L'ex Napoli sarebbe di nuovo al centro di indiscrezioni e rumors: contratto, ingaggio e le possibili destinazioni per il difensore

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Kim o anche Min-jae Kim al Bayern Monaco vanta un contratto con una scadenza che riserva alla società tedesca il diritto di filtrare ogni singola parola sul difensore ex Napoli al centro di una diatriba notevole. Qualche mese fa, appena. L’autostrada per un altrove importante pareva scontata tanto quanto il ritorno in Serie A. Invece è stato il nulla, perché lo stipendio percepito da un club di prima fascia come il Bayern non è da tutti. Tutto da rifare, tutto rimandato alla prossima estate quando si presenteranno le condizioni favorevoli. Milan alla finestra, ma Aston Villa in netto vantaggio stando ai rumors odierni.

Kim torna sul mercato, cosa è cambiato per il Bayern

C’è da aggiungere a un simile quadro, infatti, che la tesi vorrebbe Kim nell’elenco dei preferito di Aston Villa, società già interessata al giocatore sudcoreano ma non abbastanza convincente o priva degli argomenti giusti. Christian Falk, nel podcast “Bayern Insider”, sarebbe tornato a insistere con il possibile ritorno di fiamma per Kim da parte di uno dei club più blasonati della Premier.

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“Lo avevano già nel mirino quest’estate. Lo avevano già valutato – si legge sulla BILD di oggi -, avevano già fatto delle richieste. All’epoca non se ne fece nulla. Ma ora è di nuovo in lizza per il mercato estivo”.

In un tempo non troppo remoto, Kim è stato ritenuto un giocatore cedibile per il Bayern Monaco che pure la aveva voluto fortemente dal Napoli ma la situazione è recentemente cambiata, con il sudcoreano presente con maggiore continuità in campo nonostante alcuni esperti ritengano le caratteristiche del possente difensore non si adattino perfettamente al Bayern e al suo stile di gioco.

Aston Villa e sullo sfondo Tottenham

Più vicina la Premier e l’offerta da ripresentare dell’Aston Villa che però dovrebbe accontentare Kim che percepisce un ingaggio da top: contratto in scadenza nel 2028 e stipendio pari a circa 9 milioni a stagione. Inoltre, stando a Falk, i dirigenti del Bayern intendono parlare nuovamente con lui in autunno per discutere del suo futuro.

Milan alla finestra

Dal suo arrivo, acclamato come il miglior acquisto di quell’estate, non ha mai convinto davvero i bavaresi e i tifosi che non hanno sofferto quando sembrava concreta la pista che lo portava a Torino, sponda Juventus o al Milan.

Oggi la possibilità inglese è altrettanto plausibile, Milan in attesa di giudizio e pare anche Tottenham che sarebbe in una fase delicatissima della stagione dopo gli acquisti esosi dell’estate come Sandro Tonali e la decisione di fidarsi ancora di De Zerbi.

La formula realistica

Per Gerry Cardinale, che ha già investito nel progetto studiato da Ruben Amorim e in un mercato record sbilanciato ancora sugli acquisti, l’idea potrebbe ridursi a quella del prestito su cui si potrebbe lavorare ma che mal si concilia con i 50 milioni sborsati dal club per il cartellino del sudcoreano.

Se dobbiamo ragionare sulle uscite del club rossonero dell’ultima sessione di mercato, perché si possa davvero azzardare si dovrebbero centrare obiettivo che valgono la stagione per il neo allenatore. Ad oggi, posta la qualità di Kim dimostrata in Serie A, l’unica idea percorribile sarebbe quella del prestito, formula adeguata anche se in chiave estiva e ben lontana dalla prossima sessione di gennaio.