La fidanzata di Lewis Hamilton, Kim Kardashian è arrivata a Monaco per stare vicino al pilota Ferrari, in tutto questo gossip Kimi Antonelli fa sue le fp3 e Leclerc 2° non è soddisfatto della sua Ferrari

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

C’è la terza sessione di prove libere, una qualifica da disputare, una pole da assegnare. Ma tutto o quasi passa in secondo piano nel momento in cui Kim Kardashian sbarca nel porticciolo di Monaco con tutto lo stuolo del suo entourage. Uno dei tanti vip a vedere la F1 a Montecarlo? Non proprio visto che Kim è la fidanzata di Lewis Hamilton. E allora anche Kimi Antonelli che firma le fp3 spaventando le Ferrari in vista della qualifica.

Antonelli vola nelle fp3 e spaventa le Ferrari

Una freccia d’argento ma dal cuore tricolore spezza l’egemonia della Ferrari a Monaco. Andrea Kimi Antonelli ha fatto sue le fp3 iscrivendosi di diritto, già lo era, alla lotta per la pole con le due rosse di Leclerc ed Hamilton a seguirlo. Antonelli ha trovato qualcosa in più nell’insidiosa salita iniziale del circuito, ha osato in frenata e così sta mettendo pressione ai due ferraristi che pensavano di giocarsi la pole.

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Dopo un venerdì deludente per la Mercedes, Antonelli ha dominato la terza sessione di prove libere con un vantaggio insolito per Monaco. È stato tre decimi più veloce di Leclerc e Hamilton, con un distacco distribuito uniformemente su ogni settore. È l’unico attualmente a girare sotto l’1:13.

Team radio Leclerc, furioso contro i freni

Secondo tempo alle spalle di Antonelli ma Leclerc continua a lamentarsi della sua SF-26. Già detto nelle interviste post libere, Charles anche durante la terza e ultima sessione di prove libere ha avuto da ridire sul bilanciamento della sua monoposto, specie sui freni:

“Questi freni sono orrendi, orredni”

Kim Kardashian a Monaco per Hamilton

Era attesa, c’era una sorta di totoscommessa sulla sua presenza. Ed alla fine in tutta la sua florida bellezza, Kim Kardashian è davvero sbarcata a Monaco. La fidanzata di Lewis Hamilton ha fatto capolino da uno yacht, ha attraccato nel porto ed è scesa a terra insieme alla sorella Khloe e un nuvolo di guardie del corpo e assistenti, praticamente un team di F1.

Look sportivo, jeans e canotta nera con una generosa scollatura che ha catturato i flash e gli obiettivi dei fotografi presenti. Con Hamilton sembra ci sia una grossa intesa, complicità, i due stanno pianificando di mettere su famiglia come ha confermato lei stessa in una recente intervista: «Lewis ha tutto quello che ho sempre voluto in un uomo. È tutto ciò che i miei ex non erano, specialmente Kanye. A differenza di Kanye, lui mi rispetta, rispetta la mia famiglia e i miei brand, e non fa mai interviste ai media senza dirmelo o dirlo alla mia famiglia prima. È proprio un bravo ragazzo e stiamo pianificando di avere un bambino»

Bearman a muro, bandiera rossa

La sessione di prove libere finale si era svolta senza incidenti fino all’incidente di Bearman davanti al casinò a 15 minuti dalla fine. È stata esposta la bandiera rossa per consentire alla Haas di riprendere il controllo. L’inglese ha perso il controllo in un tratto veloce dopo essere andato largo sulla parte sporca della pista, causando un rimbalzo della vettura. Questo ha interrotto numerosi tentativi di giri veloci con le nuove gomme morbide, dato che si trattava delle fasi finali della sessione, che non è potuta ripartire fino agli ultimi due minuti per riparare i danni al guardrail, provocando ritardi nel traffico negli ultimi istanti.