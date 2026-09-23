Kimi Antonelli deve tutto... agli spaghetti!

Il Kimi Antonelli che tutti oggi conosciamo e ammiriamo è stato scoperto da Toto Wolf e dalla Mercedes grazie a un piatto di spaghetti

Facendo i doverosi scongiuri, il giovane talento italiano della Formula Uno Kimi Antonelli sembra essere lanciato verso la conquista del titolo mondiale. Quando era poco più che bambino e correva ancora sui kart il suo talento era già stato notato dalla Mercedes. Toto Wolf rimase impressionato dalla tranquillità con cui il giovane pilota rispondeva alle domande… davanti a un piatto di spaghetti al pomodoro!