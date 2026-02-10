Antonelli, schianto a San Marino: la paura di saltare i test in Bahrain, come sta Kimi, Mercedes rompe il silenzio

Kimi Antonelli sabato sera, lungo la superstrada in località Serravalle, ha avuto un incidente, urtando contro contro il guardrail, con la sua Mercedes Supercar. Tanta paura, la nota della Mercedes e la presenza ai test in Bahrain

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Un grosso spavento, anche qualcosa di più. Attimi di paura per Andrea Kimi Antonelli. Il pilota che ha riportato l’Italia in F1 ha avuto un incidente stradale lungo la superstrada in località Serravalle, a San Marino, urtando contro contro il guardrail con la sua Mercedes Amg GT 63 Pro 4Matic+. Le prime notizie diffuse peraltro anche dalla scuderia tedesca parlano di Kimi illeso. L’incidente è accaduto sabato scorso e domani, 11 febbraio inizia la prima tornata di test della Formula 1 in Bahrain.

Antonelli paura per l’incidente a San Marino

Attimi di terrore per Kimi Antonelli. Il pilota italiano è stato protagonista suo malgrado di un incidente stradale sabato scorso lungo la Superstrada di San Marino, nel Castello di Serravalle. Sulle cause e sulla dinamica dell’incidente stanno indagando le forze dell’ordine. Nel rapporto della polizia stradale è stato riportato un urto contro il guardrail, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Probabilmente Kimi (o chi era alla guida del bolide) ha perso il controllo della sua vettura, non una macchina qualsiasi bensì una Mercedes-Amg GT 63 Pro 4Matic+ Motorsport Collectors Edition, consegnata al pilota pochi giorni fa con tanto di annuncio sugli account della scuderia tedesca con sede a Brackley.

Il Resto del Carlino ha ricostruito la dinamiche dell’incidente: la prima collisione è avvenuta contro un palo della segnaletica sul lato destro della strada. Da lì, la vettura è stata sbalzata verso il centro, andando a colpire per due volte il guardrail spartitraffico, prima di terminare la propria corsa contro un muretto di contenimento sul lato opposto.

La nota della Mercedes, Kimi ai test in Bahrain ci sarà

A scanso di equivoci e false notizie, la Mercedes stessa ha emesso un comunicato. Al momento non ci sono dubbi sulla presenza di Antonelli ai test del Bahrain che cominciano mercoledì 11 febbraio per la durata di tre giorni sulla pista del Sakhir. Kimi è già in Bahrain col resto del team.

“Lo scorso sabato sera, nei pressi della sua abitazione a San Marino, Kimi è stato coinvolto in un incidente stradale. La polizia è intervenuta sul posto, dopo essere stata chiamata da Kimi. La sua è stata l’unica auto coinvolta e, sebbene il veicolo abbia riportato dei danni, Kimi è rimasto completamente illeso”.

IN AGGIORNAMENTO