Kimi Antonelli intervistato da Fiorello e Biggio a La Pennicanza, la prima volta e la promessa a Sinner

Il talento della Mercedes diventa un personaggio utile al racconto dell'Italia dello showman e autore, poi l'inevitabile declino su GF Vip, Ilary e la famiglia nel bosco

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Il preludio è stata quella gag divertita con l’imitazione di Kimi Antonelli, all’indomani della vittoria del Gp di Cina, e che oggi si è evoluta in un’intervista ludica di Fiorello al pilota che ha riportato in alto l’Italia nella F1. Durante La Pennicanza, in onda su Radio 2 e RaiPlay, il pilota Mercedes ha ripercorso il weekend in Cina appena trascorso, in cui ha infilato pole e vittoria a bordo della sua monoposto.

Kimi Antonelli ospite di Fiorello a La Pennicanza

Con Fiorello, Biggio e gli altri, Kimi ha ripercorso le emozioni e la tensione della parte conclusiva della gara a Shanghai: “Gli ultimi giri sembrano i più lunghi del mondo e hai la sensazione che qualcuno stia allungando la gara”. Per chi ha assistito alla competizione, il momento clou è stato il bloccaggio a poche tornate dal traguardo, una circostanza di innegabile tensione per Kimi e chi lo seguiva da casa: “A tre giri dalla fine ho fatto una pataccata. Sono andato lungo da solo e lì mi sono spaventato”.

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E a proposito di momenti concitati Fiorello ha chiesto ad Antonelli se, nella fatica e nello sforzo delle corse, anche a lui, come ad altri piloti in passato, sia avvenuto di dover urinare nell’abitacolo. “No, io non la faccio. Poveri meccanici!”.

Kimi ovvero la citazione al Gp di Cina

Pronto a salire sul gradino più alto lo speaker lo ha presentato come l’altro Kimi. “Non ci volevo credere. Ero emozionato e pronto a salire sul podio e sento chiamare Kimi Raikkonen. Non ci volevo credere, ma invece era vero”. Un episodio che si è concluso però con il sorriso: “Alla fine è stato un bel momento. Ci siamo spaccati dalle risate”.

ANSA

Kimi Antonelli

Tra i primi a complimentarsi con Kimi per il primo successo in Formula 1 c’è stato anche colui che gli ha ceduto il volante della Mercedes, Sir Lewis Hamilton, oggi alla Ferrari: “Era stracontento per me, tutti mi hanno fatto i complimenti, ma Lewis è stato il più carino di tutti”.

Il ruolo di Jannik Sinner in F1

Il passaggio necessario è stato il riferimento al rapporto di stima e di amicizia che lega Antonelli e Jannik Sinner, il quale appena vinto Indian Wells domenica ha dedicato il titolo conquistato a Indian Wells proprio all’amico bolognese. “È più forte Kimi con la racchetta o Sinner al volante?”, chiede Fiorello.

“A tennis me la cavo, ma c’è da migliorare. Il rovescio? meglio lasciar stare, però il dritto c’è. Ho sentito che Jannik si allena in go kart però… Magari un giorno lo porterò su una vettura da Formula 1 biposto, perché è talmente alto che non so se entrerebbe in una monoposto”.

Il pronostico su Roma-Bologna

In chiusura il pilota bolognese è stato invitato a fare un pronostico sul ritorno degli ottavi di Europa League tra la Roma e il Bologna, sua squadra del cuore. “Direi 1-0 per il Bologna, ma che vinca la squadra migliore”.