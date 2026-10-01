Il Principe Alberto al Corriere della Sera ha rivelato che Kimi Antonelli sarebbe pronto a seguire le orme di Sinner e trasferirsi a Montecarlo, una scelta che - come successo a Jannik - rischia di attirare molte polemiche su Kimi

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Kimi Antonelli potrebbe seguire le orme di Jannik Sinner, e non solo metaforicamente con i successi in campo, o nel suo caso in pista, ma anche a livello pratico. Stando a una rivelazione del Principe Alberto al Corriere della Sera infatti il pilota della Mercedes starebbe pensando di trasferire la propria residenza a Montecarlo, dove potrebbe diventare “vicino di casa” proprio di Jannik, col rischio di venire investito dalle polemiche come successo all’altoatesino.

Dopo Sinner un altro numero 1 in fuga dall’Italia

Affacciata sulla costa azzurra, Montecarlo è una città-stato che da sempre attrae personaggi italiani illustri del mondo dello spettacolo, dello sport e non solo che la scelgono come loro nuova residenza. Il motivo (non l’unico magari, ma senza dubbio il più influente) è da ricondurre al fatto che il Principato sia uno dei paradisi fiscali più celebri del mondo, il che permette a chi vi si trasferisce di risparmiare enormi cifre, non più destinate alle tasse.

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Tra gli italiani più noti ad aver spostato la residenza a Montecarlo, c’è sicuramente Sinner, lo sportivo azzurro più celebre di questo periodo storico, insieme anche agli altri tennisti Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, ma a questi si potrebbe a breve aggiungere un altro numero 1 come Jannik nel proprio ambito sportivo, ovvero Kimi Antonelli, che nel Principato troverebbe anche il collega Andrea Giovinazzi.

La rivelazione di Principe Alberto su Antonelli: “Sta pensando di trasferirsi a Montecarlo”

A rivelarlo è stato il Principe Alberto in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nella quale ha ammesso che l’aspetto economico ricopre un ruolo fondamentale, ma che certamente non è l’unico ad attrarre sportivi e altri vip verso Montecarlo: “Anche Kimi Antonelli sta pensando a trasferirsi a Monaco. Cosa li attira qui? Certamente c’è l’aspetto economico ma parlando con loro capisco che molta dell’attrattiva del nostro Paese ha a che fare con la qualità della vita, il clima e prima di tutto la sicurezza. E a inizio estate abbiamo avuto un problema con la sicurezza”.

Antonelli rischia di finire nel mirino degli italiani come Sinner

Trasferirsi a Montecarlo potrebbe comportare però un rischio per Antonelli, recentemente diventato uno degli sportivi più amati nel Bel Paese in seguito agli incredibili risultati ottenuti in stagione alla guida della Mercedes che lo hanno portato a comandare con margine la classifica del Mondiale di Formula 1.

Come capitato a Sinner infatti anche Kimi qualora si dovesse trasferire nel Principato potrebbe venire investito da una lunga serie di polemiche e attirarsi le antipatie di molti tifosi e personaggi noti del mondo dell’informazione, rischiando di perdere un po’ di seguito. Come ci insegna però proprio Jannik, queste sono questioni che, a parte alcun periodi in cui riaffiorano con nuove polemiche, spesso e volentieri passano in secondo piano rispetto ai successi sportivi, capaci di cancellare agli occhi di molti qualunque “macchia”.