Kimi Antonelli si prende Monza, Leo Turrini: “Vittoria storica, è stato incredibile. Scempio Ferrari, Leclerc ha sbagliato”

Quello è successo ieri sul circuito di Monza rimarrà sì negli annali della Formula 1, ma anche negli occhi dei tanti appassionati che hanno seguito la gara, sugli spalti e da casa. La vittoria con rimonta di Kimi Antonelli sul circuito brianzolo rompe un tabù che durava da 60 anni: l’ultimo pilota nostrano a vincere in casa fu Ludovico Scarfiotti nel 1966. Ma è anche il modo in cui il 20enne bolognese si è imposto che ha impressionato, vista la partenza dalla diciannovesima posizione in griglia. Un dominio assoluto che abbiamo deciso di commentare con uno dei massimi esperti di Formula 1 come il giornalista Leo Turrini.

“È una vittoria storica, è l’unico aggettivo adeguato per questa vittoria. Kimi è stato incredibile. All’inizio del weekend, visto il cambio della power unit e la partenza dal fondo, si pensava che alla fine avrebbe perso punti nel confronto con Russell, invece ha incrementato il suo vantaggio. Qualcuno dice che guida una macchina eccezionale, ed è vero, ma è la stessa del compagno di squadra. Antonelli sta dimostrando tutto il suo valore, ha riportato la bandiera italiana sul gradino più alto del podio dopo 60 anni, dunque è stata una giornata fenomenale. In più, mi è piaciuto moltissimo l’affetto che gli hanno riversato addosso tutti i tifosi della Ferrari presenti, è stato un momento decisamente emozionante”.

Con 66 punti di vantaggio sul secondo in classifica, sempre George Russell, qualcuno ipotizza che la corsa per il titolo Mondiale sia virtualmente chiusa. Turrini ci va con i piedi di piombo.