F1, Antonelli vede il Mondiale: da Sinner a Valentino Rossi, i campioni che accompagnano il sogno di Kimi

Mentre Kimi Antonelli si avvicina a un traguardo che potrebbe riscrivere la storia della Formula 1 italiana, fuori dalla pista, ci sono degli amici capaci di comprendere perfettamente quello che sta vivendo

Kimi Antonelli è pronto a fare la storia: vincere il Mondiale di Formula 1, a soli 20 anni. A raccontare chi è davvero il giovane pilota Mercedes, sono i forti legami con atleti dello sport italiano che sanno benissimo cosa significa avere tutti i riflettori puntati addosso e la pressione di competere ai massimi livelli.

Non soltanto Formula 1: le amicizie di Kimi che uniscono lo sport

Domenica potrebbe diventare il primo campione del mondo italiano di Formula 1 dal 1953, alla sua seconda stagione nella massima categoria. Eppure, mentre gli occhi degli appassionati sono puntati sulla Mercedes e sulle combinazioni che potrebbero consegnargli il titolo, c’è un altro lato di Kimi Antonelli che merita di essere raccontato: quello lontano dall’abitacolo, fatto di amicizie con alcuni dei protagonisti più importanti dello sport italiano.

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Jannik Sinner, chi conosce bene il peso delle aspettative

Tra i legami più interessanti c’è quello con Jannik Sinner. I due si incontrano quando gli impegni lo permettono e condividono un obiettivo che va oltre i rispettivi risultati: portare in alto il nome dell’Italia.

Durante la premiazione del torneo di Indian Wells a marzo 2026, Jannik Sinner ha dedicato un pensiero speciale all’amico che aveva appena vinto il GP di Shanghai. “Ho scritto a Kimi, l’Italia è fortunata ad averlo. È un bravissimo ragazzo, quello che sta facendo è incredibile”.

Valentino Rossi, il modello oltre le quattro ruote

C’è poi Valentino Rossi, un riferimento che va oltre la semplice ammirazione sportiva. La conoscenza tra i due è nata in modo tutt’altro che convenzionale, attraverso un gruppo online dedicato ai simulatori. Il rapporto è proseguito negli anni, fino alle visite di Antonelli al Ranch di Tavullia. “È da un po’ di anni che siamo amici, da quando s’iniziava a sentire il suo nome nelle piste di kart. Vederlo vincere così è meraviglioso” ha detto Rossi a Motorsport.com.

Kimi, dal canto suo, guarda a Valentino Rossi come un maestro, soprattutto per la sua forza mentale: la capacità di affrontare anche i weekend più complicati, recuperare terreno e riuscire a fare la differenza quando la pressione aumenta.

Il rapporto speciale con Marco Bezzecchi

Tra le persone a cui Antonelli è più legato c’è Marco Bezzecchi, pilota Aprilia in MotoGP. Kimi lo considera uno dei suoi migliori amici: quando gli impegni lo consentono, va a seguirlo in gara e, quando entrambi sono a casa, si ritrovano anche a cena. I loro gruppi di amici si sono uniti e creando un rapporto che va oltre la condivisione della stessa passione per i motori.

Il sostegno è reciproco. Bezzecchi ha raccontato l’emozione di assistere alla vittoria di Antonelli a Monza, ricordando anche la presenza dell’amico al Mugello quando era stato lui a vincere. “Ormai io e Kimi siamo così legati che me lo sono ritrovato a casa di un mio amico come se niente fosse” ha confessato lo stesso Bezzecchi alla Gazzetta dello Sport. Due atleti che possono condividere la gioia di un successo sapendo quanto lavoro e sacrificio ci siano dietro.

Mattia Furlani, l’amicizia che raggiunge anche l’atletica

C’è spazio anche per Mattia Furlani, campione del salto in lungo e altro talento della nuova generazione sportiva italiana. Antonelli ha raccontato di essere suo amico e ha spiegato quanto sia bello circondarsi di persone che competono ai massimi livelli. Non soltanto per condividere le difficoltà, ma anche “per trovare una motivazione in più a migliorarsi”.

Il Mondiale e il valore di avere qualcuno che ti capisce

In fondo, il filo che unisce queste amicizie è proprio questo. Kimi Antonelli ha spiegato che frequentare atleti che conoscono la pressione, i momenti prima di una gara e il bisogno di avere i propri spazi gli dà una motivazione ulteriore. Non si tratta soltanto di celebrare insieme le vittorie, ma di riconoscersi in esperienze che pochi altri possono comprendere fino in fondo.

Domenica, se le combinazioni del Gran Premio di Austin lo permetteranno, Kimi potrebbe già entrare nella storia. Ma al di là del risultato, il suo mondo non è fatto soltanto di tempi sui giri, strategie e classifiche. Ci sono amici che corrono sulle due ruote e altri che colpiscono una pallina da tennis o una pedana di salto.

Campioni diversi, sport diversi, percorsi differenti, ma un punto in comune: sapere che, quando la competizione diventa una questione di millesimi e di nervi, avere accanto qualcuno che comprende davvero quello che stai vivendo può fare la differenza.