Kimi Antonelli, Toto Wolff: "Sta sfatando il mito del pilota spietato e opportunista in F1"

Il mentore di Andrea Kimi Antonelli, Toto Wolff, spiega il successo del giovane pilota Mercedes al di là dei risultati in pista. E per la W17 si prospettano ulteriori sviluppi in questa stagione

In questa prima parte della stagione, al suo secondo anno in F1, Andrea Kimi Antonelli ha conquistato sei vittorie, di cui cinque di fila, più tre podi, che lo hanno portato in testa al Mondiale con 219 punti, 50 in più del pluricampione del mondo Lewis Hamilton e 59 di vantaggio rispetto al compagno di squadra George Russell.

Antonelli leader della F1 con i piedi per terra

Mentre quest’ultimo vive la pressione di chi poteva avere la chance quest’anno con una Mercedes in stato di grazia e invece si ritrova spesso surclassato da un 19enne che l’anno scorso era un rookie (motivo per cui si vocifera che il britannico inizi a guardarsi attorno), Antonelli si sta godendo il momento senza però montarsi la testa o approfittare del suo status vincente.

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Anche dopo ogni intervista a seguito di un successo in un GP, il bolognese figlio d’arte mantiene sempre una certa lucidità e non si lascia andare a smargiassate. Neppure in pista: al di là di qualche peccato di gioventù, tipo errori di valutazione, il suo comportamento sui circuiti resta pressoché esemplare. Idem fuori.

Wolff: “Antonelli non è solo veloce, è anche una brava persona”

Per la gioia del suo pigmalione, quel Toto Wolff che in tempi non sospetti credette fortemente in Antonelli, anziché scaricarlo in qualche team di media-bassa classifica. Il team manager della Mercedes, parlando con RacingNews365, ha sottolineato proprio l’aspetto comportamentale del suo pilota.

Lungi dall’aprire una causa di beatificazione, che non è il caso, va detto che l’atteggiamento di Antonelli conquista per il suo rispetto nei confronti degli altri e per la sua educazione. Perché se è vero che alla gente “piacciono i piloti veloci”, se questi ultimi sono anche delle “brave persone, che sostengono il team e non dicono mai nulla di negativo, allora ti ritrovi come se avessi vinto la lotteria”, ha spiegato Wolff.

“Non è uno str… . E la famiglia lo ha educato bene”

Che ha poi rincarato la dose: “In passato, in Formula 1 si pensava che per vincere bisognasse essere degli str.., spietati e opportunisti. E Kimi non è così. Semplicemente corre più veloce degli altri ed è anche una brava persona”. Ma il successo potrebbe cambiarlo? A questa domanda il team principal ha voluto offrire il proprio punto di vista: “Non abbiamo idea di cosa succederà nei prossimi anni. Ma non mi sembra il suo caso, perché ha avuto un’ottima educazione dalla sua famiglia”.

Parlando proprio dei genitori, Wolff ha voluto rimarcare il fatto che abbiano spinto il proprio figlio a completare gli studi dell’obbligo, conseguendo la maturità. “Quanti piloti hanno raggiunto questo obiettivo, finendo la scuola? Nessuno. Noi cerchiamo perciò di assisterlo e guidarlo il più possibile e assicurarci che non si smarrisca, nonostante il successo crescente”, ha concluso Wolff.

Verso un aggiornamento importante per la Mercedes dopo la sosta estiva

E mentre Antonelli si gode le vacanze, alla Mercedes si pensa già al rientro dalla sosta estiva. Il direttore tecnico Simone Resta, parlando con AutoMoto.it, ha parlato di una serie di piccoli sviluppi per la W17 gara per gara dopo quello importante per il primo appuntamento dell’anno a seguito dei test invernali. Poi in Canada un’ulteriore svolta con il pacchetto, e un lavoro di costanti migliorie un GP dopo l’altro.

“Certo, abbiamo visto squadre portare più cose di noi, il che è ottimo per loro – ha aggiunto Resta – e noi stiamo ancora cercando di portare qualcosa in ogni gara. Probabilmente, dopo la sosta, cercheremo di concentrarci su qualcosa di più consistente sulla vettura. Quindi, siamo chiaramente concentrati sul cercare di sviluppare la macchina in ogni appuntamento, ma stiamo anche cercando di pensare in grande portando un altro passo avanti alla W17″. Gli avversari sono avvisati.