Kimi Raikkonen denunciato per molestie sessuali

Guai per Kimi Raikkonen: il pilota ferrarista, che lunedì 28 maggio aveva denunciato per estorsione e molestie una donna canadese che via social network gli avrebbe chiesto dei soldi per tacere su una presunta violenza sessuale, è stato denunciato a sua volta per molestie.

La giovane donna, chiamata Cassandra Talula Dias-Greizis, ha presentato una denuncia alla polizia di Montreal. Lo riporta 'Le Journal de Montreal'. "Non c'è prezzo per riparare quello che ha fatto" è lo sfogo della ragazza, riportato dal quotidiano.

Secondo quanto sostiene la giovane, il finlandese le avrebbe palpeggiato il seno in un bar durante un festa dopo il GP di Montreal del 2016. Kimi, ubriaco, le avrebbe chiesto quanto gli sarebbe costato averla dopo aver ordinato un drink nel locale in cui lavorava come barista. Poi le avrebbe toccato il seno destro, mentre un suo amico avrebbe fatto scivolare la mano nelle parti intime.

"E' una persona che ha tanti tifosi e ha alle spalle un'industria che vale miliardi, la Ferrari, e un esercito di avvocati. Se Raikkonen, i media e i suoi avvocati vogliono andare in guerra contro la verità, beh, sono pronta".

La Dias-Greizis non conferma né smentisce il fatto di aver chiesto dei soldi per tacere di quanto accaduto: "Non importa se chiedo un milione o due miliardi di dollari, non c'è prezzo per riparare quello che ha fatto. Sapevo che se avessi denunciato alla Polizia, la notizia sarebbe trapelata sui media. Volevo gestire la cosa faccia a faccia con Raikkonen".

"Il mio corpo non è in vendita, non ho mai acconsentito a nulla con lui. Ora mi sento a disagio in situazioni romantiche e intime", continua.

Immediata la reazione dei legali di Raikkonen: "Neghiamo in blocco le accuse, resta il fatto che era necessaria una somma di denaro".

SPORTAL.IT | 01-06-2018 14:10