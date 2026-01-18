King's League: trionfo del Brasile in finale, travolto il Cile, bis degli auriverde

Il Brasile si conferma sul tetto del mondo della Kings League. Davanti a oltre 41mila spettatori all’Allianz Parque, gli auriverde travolgono il Cile. La finale della Kings World Cup Nations si chiude con un netto 6-2. È il secondo titolo consecutivo: un bis che entra nella storia per la Seleção.
- Finale a senso unico: Brasile dominante
- Ripresa controllata e colpi decisivi
- Bis storico davanti alla propria gente
La partita si gioca sotto la pioggia, con un campo reso pesante dalle condizioni meteo. Nonostante questo, il Brasile mostra fin da subito una netta superiorità offensiva. Leleti sblocca il risultato, poi Lipão e Dedo firmano l’allungo iniziale. Il Cile prova a reagire, ma fatica a contenere il ritmo verdeoro. Il primo tempo indirizza chiaramente l’esito della finale.
Nella seconda parte il Cile accorcia, sfruttando meglio alcune situazioni. Il Brasile, però, non perde mai il controllo del match. Lipão segna ancora, seguito dalla doppietta personale di Leleti. Kelvin Oliveira chiude definitivamente i conti con il sesto gol. La gestione finale è accompagnata dal sostegno incessante del pubblico.
Con questo successo il Brasile diventa l’unica nazionale a vincere due Kings World Cup Nations. Il trionfo arriva in casa, nello stadio del Palmeiras. Leleti, Lipão e Kelvin sono i volti simbolo della vittoria. Il Cile chiude un percorso straordinario, fermandosi solo in finale. La storia della Kings League si tinge ancora di verde e oro.