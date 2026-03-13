Klaebo, violenta caduta e commozione cerebrale per la star di Milano Cortina: stagione a rischio e addio record

Sono arrivate le prime notizie sulle condizioni di Klaebo dopo la brutta caduta nella gara sprint: il norvegese dominatore di Milano Cortina ha accusato una commozione cerebrale che rischia di fargli saltare il resto della stagione

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Dopo il forte spavento per la violenta caduta di giovedì 12 marzo in occasione della semifinale della gara sprint di Drammen valevole per la Coppa del Mondo di Sci di Fondo sono arrivati i primi aggiornamenti sulle condizioni della star dei recenti Giochi Invernali di Milano Cortina Johannes Hosflot Klaebo, che ha riportato una leggera commozione celebrare che rischia di fargli chiudere in maniera anticipata la stagione e di perdere la possibilità di completare uno storico tris mai riuscito a nessuno prima.

L’incidente di Klaebo

Dopo l’incredibile record di sei ori vinti a Milano Cortina, la stagione di Klaebo in Coppa del Mondo rischia di subire un’improvviso stop per colpa di una violenta caduta verificatasi – che a questo punto sembrerebbe l’unica eventualità per impedirgli di vincere una gara – in occasione della gara sprint andata in scena a Drammen.

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Il norvegese è stato infatti è stato vittima di una brutta caduta innescata da uno scivolone di Ben Ogden che ha coinvolto anche altri atleti, con Kalebo che però è stato colui che ne ha fatto maggiormente le spese battendo con forza la nuca. Fortunatamente l’atleta era poi riuscito ad alzarsi sulle sue gambe ed era uscito dalla pista accompagnato dai sanitari, facendo tirare un sospiro di sollievo agli appassionati.

Le parole del medico: “Ha una leggera commozione cerebrale”

A dare le prime informazioni sulle condizioni di Klaebo all’indomani della brutta caduta è stato il medico squadra norvegese Ove Feragen: “Ha una leggera commozione cerebrale. Questo significa che andrà monitorato per alcuni giorni. Sicuramente non prenderà parte alla 50 km di Holmenkollen, programmata sabato. Dopodiché, seguiremo con attenzione gli sviluppi e valuteremo se sarà il caso di gareggiare nella tappa finale di Coppa del Mondo prevista a Lake Placid, negli Stati Uniti, settimana prossima. È andata bene considerate le circostanze. Ora tornerà a casa a Trondheim”.

Klaebo ironizza: “Ho una sola testa, quindi devo prendermene cura”

Nonostante il brutto incidente Klaebo non ha di certo perso il senso dell’umorismo, come testimonia il post condiviso sul proprio profilo Instagram per rassicurare i suoi tanti tifosi: “Ieri sono in incappato in una caduta e ho battuto la testa piuttosto forte, ma fortunatamente va tutto bene. Ho con commozione cerebrale, quindi mi prenderò qualche giorno di riposo sia dall’allenamento che da internet, giusto per assicurarmi che tutto si sistemi bene. Ho solo una testa, quindi devo prendermene cura. Grazie a tutti coloro che mi hanno contattato, lo apprezzo davvero!”.

Rischio stagione finita, può sfumare un record incredibile

Come dichiarato dal medico della nazionale norvegese le condizioni di Klaebo saranno valutate passo passo, ma non è da escludere una chiusura anticipata della stagione a quattro appuntamenti dal termine. Il norvegese è comunque già certo della conquista della classifica assoluta e di quella sprint, ma rischia di perdere delle gare a distanza (mancano due appuntamenti), dove i connazionali Harald Oestberg Amundsen e Martin Loewstroem Nyenget potrebbero superarlo, togliendogli la possibilità di completare una storica tripletta mai riuscita a nessuno prima.