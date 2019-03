Klinsmann: “Inter, ecco cosa fare per superare la Juve”

Ha fatto sognare il pubblico nerazzurro e ora spiega come si può tornare a battere la Juventus. In un’intervista al Corriere della Sera, Jurgen Klinsmann torna a parlare di Inter, la sua squadra del cuore. Lo fa invitando il popolo nerazzurro ad avere fiducia, ma anche a riconoscere la superiorità in questo momento dei bianconeri: l’unico modo per superare la Juve, secondo l’ex centravanti della Germania, è riuscire ad avere più voglia di vincere. “Da interista – spiega Klinsmann – devo dire che la Juventus così distante dalle altre grandi del calcio italiano mi dà fastidio. Ma loro non vincono solo perché hanno giocatori più forti. La Juve ha una cultura vincente, ha continuità, consistenza, non butta mai via nulla, vince e ha sempre fame”.

IL SEGRETO – A fare la differenza, secondo Klinsmann, è la capacità di ogni parte della Juventus – dalla presidenza alla squadra – di lavorare per il bene della società. “Per batterla bisogna avere più fame di lei, e questo è importante almeno quanto la qualità tecnica”, spiega il tedesco, uno che in quanto a grinta, quando era in campo, non scherzava.

CIAO SAN SIRO – Il tedesco ha poi invitato i tifosi nerazzurri a guardare al futuro, senza essere troppo nostalgici sulla questione San Siro. Il calcio va avanti e per restare al top a livello internazionale anche l’Inter deve adeguarsi, a cominciare dal propio stadio. “È bella l’idea di farlo nello stesso posto – ha aggiunto Klinsmann – con il vecchio stadio deve rimanere un legame, un collegamento emozionale”. Il tedesco porta l’esempio di Berlino, dove stanno costruendo un nuovo impianto accanto allo storico Olimpico. “Mi spiace per San Siro, mi spiace molto, ma bisogna attrezzarsi per il futuro”, ha chiosato l’ex centravanti nerazzurro.

SPORTEVAI | 29-03-2019 08:36