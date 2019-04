Klopp: "Sarà una gara durissima"

Il tecnico del Livepool Jurgen Klopp ha parlato alla vigilia del match contro il Porto: "Sarà una gara durissima. Stiamo facendo un'ottima stagione ma ancora non possiamo festeggiare niente. La stagione non è finita e dovremo combattere al massimo delle nostre forze per passare in semifinale, non scordiamoci che in Champions il Porto ha sempre vinto in casa".

"La vittoria dello scorso anno per 5-0? Non ci pensiamo. Fino al 2-0 era una gara aperta, i miei giocatori non sottovaluteranno la partita. Non ho bisogno di dire ai miei 'attenzione al Porto', conoscono bene la forza degli avversari. Basta vedere la vittoria contro la Roma. Come giocheremo domani? Lo dirà il campo, è inutile parlarne in conferenza stampa. Le mie sensazioni? Quando stavo camminando dall'aereo al pullman ho pensato che è davvero incredibile essere di nuovo qua. 'Conquered all of Europe' è il nostro coro preferito".

SPORTAL.IT | 16-04-2019 21:41