Klose: "Felice di aver pescato la Lazio"

L’urna di Nyon non ha sorriso alla Lazio, visto che a febbraio dovrà vedersela contro i campioni d’Europa del Bayern Monaco. L’unica misera gioia sarà quella di dare il bentornato a Miroslav Klose. Il tedesco, attualmente vice di Flick, ha trascorso 5 anni a Roma ed è stato allenato anche da Inzaghi.

Il miglior marcatore nella storia del Mondiale è rimasto soddisfatto del sorteggio: “Tante persone da Roma mi hanno già contattato. Sono molto felice, la Lazio era sicuramente il mio avversario preferito. Ho molto in comune con questo club e questa città. È una squadra pericolosa con il 3-5-2 di Inzaghi che è stato anche mio allenatore per un breve periodo di tempo. Non sarà una sfida facile, li analizzeremo bene e trarremo le nostre conclusioni”. I tifosi della Lazio avrebbero preferito rimandare la rimpatriata con Klose ma l’accoglienza sarà comunque calorosa. Il ‘Panzer’ ha lasciato un bel ricordo e firmato gol importanti, su tutti quello all’ultimo secondo nel suo primo derby capitolino, che ha permesso alla Lazio di tornare a vincere la stracittadina.

OMNISPORT | 14-12-2020 18:24