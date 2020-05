Kluivert: "Credo nella Champions"

L'attaccante della Roma Justin Kluivert ai microfoni di Sky ha parlato dopo il ritorno a Trigoria: "Non mi era mai capitato di non giocare per cosi' tanto tempo. Quello che mi e' mancato di piu' e' non scendere in campo allo stadio, davanti ai nostri tifosi e ovviamente fare gol. Non vedo l'ora di poter tornare a farlo".

"Ci siamo allenati molto da soli in casa, ma e' diverso poter tornare a farlo con la squadra qui al centro sportivo: e' fantastico tornare a vivere queste sensazioni. All'inizio dovremo riabituarci al campo, ma e' proprio per questo motivo che abbiamo gia' ripreso gli allenamenti in attesa di capire quali decisioni verranno prese. Se potremo ricominciare, ci faremo trovare pronti fisicamente. Forse per la prima partita dovremo riprendere la confidenza, ma credo che ritroveremo velocemente il feeling".

SPORTAL.IT | 09-05-2020 22:44