Kluivert fa la voce grossa

Intercettato dai microfoni di 'Fox Sports', Justin Kluivert ha parlato dal ritiro dell'Under 21 olandese: "C’è chi dice che non ce la farò ad emergere, ma io ho fiducia in me stesso e sono pronto a dimostrare tutto. Sto crescendo tanto e non posso lamentarmi"

L'ex Ajax conosce bene i rischi in cui può incorrere un giovane talento come lui: "E' facile passare da grande talento a giocatore che non può farcela, ma non c’è problema perché sta a me dimostrare il contrario".

Kluivert ha però voluto mandare un messaggio chiaro alla Roma: "Spero che il mio momento arrivi presto, mi alleno duramente. Onestamente preferisco giocare dall’inizio e magari intere partite, ma con il Viktoria Plzen ho fatto bene e non vedo l’ora di farlo più spesso. Sono sicuro che non finirò più tanto spesso in tribuna".

Proprio in occasione del match di Champions League contro la formazione ceca, Kluivert ha messo la firma sulla rete del 4-0, dedicando il gol all'amico ed ex compagno di squadra Nouri, che si è svegliato dal coma dopo oltre un anno: "Sono molto legato a lui e ci tenevo a dimostrarlo. Quando tutto lo stadio ha applaudito mi è venuta la pelle d'oca".

SPORTAL.IT | 10-10-2018 15:40