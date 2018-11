Kluivert: "Il cambio? Non è stato bello"

Justin Kluivert ha commentato contrariato a Sky il suo cambio durante la partita contro il Cska Mosca.

"Era arrabbiato ma non era mia intenzione, ma non posso farci niente. Lui ha preso la decisione, non è stato bello ma succede nel calcio. Volevo continuare a giocare, ma non c’è problema perché Under è un grande giocatore. Forse ero un po’ stanco e non potevo dare il massimo. Guardiamo alla prossima partita".

Le difficoltà in campionato: "Noi crediamo nella nostra squadra squadra e vinciamo le partite. Questa è la cosa importante e in campionato dobbiamo vincere di più, da squadra".

Il rapporto con Di Francesco: "Ci alleniamo duramente tutti i giorni e lui deve prendere decisioni difficili su chi far giocare. Io penso solo a lavorare per scendere in campo. Oggi ho iniziato dal 1′ e sono molto felice, spero di giocare titolare di più nelle prossime partite".

SPORTAL.IT | 08-11-2018 08:45