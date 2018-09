Kluivert: "Roma? Pochi gol in allenamento"

L'attaccante esterno della Roma Justin Kluivert ai microfoni di AD ha parlato del suo impatto con il mondo giallorosso: "Non mi sento né una prima né una seconda scelta: forse un po’ entrambe le cose. Ma ho già notato che qui sto diventando più completo come calciatore. Differenze negli allenamenti? Negli allenamenti con l’Ajax, in partitella, c’erano spesso sei gol tra le squadre, qui magari ce ne sono solo due. Tutti vogliono vincere, c’è molto equilibrio".

Il giocatore ha passato un'estate turbolenta: "Le voci sul trasferimento? Non è che ne fossi infastidito, ma sono lieto che ora sia alle spalle e che tutti siano rimasti soddisfatti. Io sono bravo ad isolarmi da tutte le voci e ora posso finalmente giocare a calcio".

SPORTAL.IT | 07-09-2018 11:40