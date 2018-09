Kluivert scalpita: 'Voglio diventare titolare'

Justin Kluivert chiede spazio nella Roma.

L’attaccante ex Ajax, intervistato da Fox Sport, ha parlato dei primi mesi in giallorosso e della sua voglia di giocare: “Il mio obiettivo è di diventare titolare, sono venuto per questo. Sicuramente non è ancora arrivato il mio momento, ma ho giocato diversi minuti e sono felice. Sono soddisfatto del mio rendimento”.

”Tutti sapevano che l’inizio a Roma sarebbe stato difficile – ha rivelato il giovane olandese – In Eredivisie ero più libero di muovermi, qui devo giocare verso l’interno. Mi sento sempre più a mio agio e avere grandi giocatori in rosa è solo un bene, perché ti rendono più furbo”.

SPORTAL.IT | 04-09-2018 16:30