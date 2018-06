Kluivert senior gela la Roma

Che il rapporto tra l’Italia e Patrick Kluivert non fosse idilliaco lo si sapeva dai tempi della poco esaltante esperienza al Milan dell’ex attaccante olandese, ora allenatore. Un anno vissuto con addosso l’ombra del mito irraggiungibile, quello di Marco Van Basten, in un Milan peraltro ormai a fine ciclo.

Ora però che le prime pagine del mercato sono dominate dal figlio, il promettente Justin, attaccante esterno dell’Ajax, Kluivert senior fa un altro “dispetto” alla Serie A, bocciando la trattativa che sta per portare il pargolo, classe ’98, alla Roma: "Io vorrei che Justin restasse all'Ajax per un'altra stagione e in seguito andasse all’estero, ma dipende da lui e come padre accetterò ogni sua decisione, gli sarò sempre al fianco. La Roma comunque può essere una squadra veramente buona per lui, so che può farcela ad affermarsi anche in Italia”.

SPORTAL.IT | 08-06-2018 18:45