Ko a sorpresa dell'Inghilterra, Ronaldo a 699

La Repubblica Ceca sorprende l'Inghilterra e l'aggancia in classifica in una delle partite di qualificazione a Euro 2020. I cechi si impongono a Praga sulla Nazionale dei Tre Leoni per 2-1: dopo il vantaggio di Kane, Brabec e Ondrasek ribaltano il risultato.

Nel girone B occhi su Cristiano Ronaldo, che va in gol con un bel pallonetto nel 3-0 al Lussemburgo (a segno anche Bernando Silva e Guedes) e raggiunge quota 699 marcature in carriera. Le 700 reti da professionista sono ad un passo, lunedì c'è l'Ucraina che per ora resta prima nel girone grazie alla vittoria contro la Lituania (doppietta dell'atalantino Malinovskyi).

Giroud permette alla Francia di vincere in Islanda: transalpini appaiati in testa con la Turchia a quota 18 punti.

Girone A

Repubblica Ceca-Inghilterra 2-1

5’ rig. Kane (I), 9’ Brabec (RC), 85’ Ondrasek (RC)

Montenegro-Bulgaria 0-0

Girone B

Portogallo-Lussemburgo 3-0

16’ Bernardo Silva, 65’ Cristiano Ronaldo, 89’ Guedes

Ucraina-Lituania 2-0

29’, 58’ Malinovskyi

Girone H

Islanda-Francia 0-1

64’ rig. Giroud

Turchia-Albania 1-0

90’ Tosun

Andorra-Moldavia 1-0

63’ Vales

