Kobe Bryant: "Il Milan sta migliorando"

L'ex stella della NBA Kobe Bryant in un'intervista a Unidivios Deportes ha parlato della sua fede rossonera: "La mia squadra è sempre stata il Milan, ho il sangue rossonero".

L'ex cestista ha vissuto in Italia da bambino tra il 1984 e il 1991 e non poteva non appassionarsi al calcio e al Diavolo, che in quel periodo vinceva tutto in Europa e nel mondo. "Giocatore preferito da bambino? Van Basten, ma poi in quella squadra c’erano anche Maldini, Gullit, Rijkaard e Baresi". Poi un incoraggiamento al Milan attuale: "Sta migliorando".

SPORTAL.IT | 06-02-2019 18:45