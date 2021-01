Kokorin alla Fiorentina: i dettagli dell'operazione

Aleksander Kokorin si appresta a vestire la maglia della Fiorentina: l’operazione con lo Spartak Mosca è in chiusura. Trovata l’intesa a 5 milioni di euro, il giocatore firmerà un triennale da due milioni di euro a stagione più bonus.

Kokorin è stato scelto per la sua duttilità: è in grado di giocare sia come prima punta, sia insieme a Vlahovic. Le visite mediche di rito sono programmate per il fine settimana, il giocatore conta di mettersi subito a disposizione di Cesare Prandelli.

OMNISPORT | 21-01-2021 08:43