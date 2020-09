Kolarov all'Inter, ci siamo: a Milano per visite e ufficialità

Hakimi da una parte, Alexsandar Kolarov dall’altra. L’Inter sta per ufficializzare l’acquisto dell’esterno serbo, che andrà a completare, almeno per ora, la rosa di laterali a disposizione di Conte per l’imminente stagione 2020/2021 al via nelle prossime settimane.

Nel pomeriggio di luendì Kolarov è atterrato a Milano accompagnato dall’ufficio stampa dell’Inter, pronto a recarsi nel quartier generale nerazzurro per le visite mediche e dunque la firma fino al 2021, con opzione per un ulteriore anno in caso di una prima stagione nerazzurra positiva.

Per il serbo la maglia dell’Inter sarà la terza in Italia dopo aver indossato quella della Roma, appena lasciata, nonchè quella della Lazio, la prima a portarlo in Italia prima della cessione in Premier League al Manchester City, dove è riuscito a conquistare sei trofei.

Kolarov, classe 1985 e 35enne il prossimo novembre, arriva all’Inter per un milione e mezzo di euro, mentre lo stesso giocatore serbo ne guadagnerà tre e mezzo all’anno. L’ex City è reduce dalla gara contro la sua Nazionale contro la Turchia, nella quale è stato espulso.

OMNISPORT | 07-09-2020 14:27