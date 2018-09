Kolarov dopo Selmosson: gli unici a segno nel derby con Lazio e Roma

Aleksandar Kolarov eroe delle due sponde del Tevere. Il laterale serbo, che esplose con la maglia della Lazio tra il 2007 e il 2010 tanto da conquistarsi la chiamata del Manchester City (con cui ha vinto due titoli inglesi nel 2012 e nel 2014), è tornato nella Capitale nell'estate 2017, a quasi 32 anni d'età, per vestire la maglia della Roma. E quella che poteva sembrare una semplice tappa di fine carriera per lui si è invece rivelata una seconda giovinezza sportiva, agonistica e atletica.

Nelle sue prime 42 partite di campionato in giallorosso l'esperto difensore di Belgrado ha infatti offerto un rendimento sempre di alto livello, si è ricavato un importante ruolo nello spogliatoio a livello di carisma, ma soprattutto ha già realizzato 4 reti, di cui 2 nelle sole 7 partite disputate nella serie A 2018-2019. Particolarmente importante la seconda, arrivata nel derby contro la stessa Lazio che lo lanciò nel grandissimo calcio. Una rete fondamentale, quella del 2-1 che ha lanciato i ragazzi di Eusebio Di Francesco verso una vittoria che serviva come l'ossigeno, dopo i tanti problemi delle ultime settimane e una partita che, sbloccata da Pellegrini, era stata riacciuffata dalla Lazio grazie al pareggio di Immobile.

Un gol nel derby, dopo averne realizzato un altro con l'altra maglia (era l'11 aprile 2009, e proprio Kolarov trovò il definitivo 4-2 per i biancocelesti). Una rarità, che riavvolgendo il nastro dei ricordi è avvenuta solo un'altra volta nel passato. E bisogna tornare addirittura a fine anni '50, l'epoca di Arne Selmosson.

Svedese, nato nel 1931 e giunto in Italia grazie all'Udinese, il biondissimo attaccante divenne celebre con il soprannome di 'Raggio di Luna'. Celebre per davvero: in suo onore i commediografi Garinei e Giovannini fondarono la rivista 'La padrona di Raggio di Luna', poi portata in teatro da Delia Scala.

Ebbene, Selmosson trascorse tre anni alla Lazio (dal 1955 al 1958) e altri tre alla Roma (dal 1958 al 1961). Gliene bastò però uno solo per far gioire le due anime della Capitale e farle contemporaneamente soffrire entrambe. In biancoceleste segnò infatti due reti nel derby, cui ne fecero seguito altre tre in giallorosso. Da sottolineare però che nel 1958 segnò in due diversi derby con le due opposte maglie (il 16 marzo 1958 con quella della Lazio, il successivo 30 novembre con quella della Roma).

Le cronache raccontano che quando attraversò il Tevere per passare alla Roma da una dissestata Lazio, il popolo biancoceleste scese in piazza dando vita anche a scontri sedati dalle forze dell'ordine. Un vero e proprio dramma nazionale, che per sessant'anni non ha avuto un vero e proprio erede.

Fino all'arrivo di Kolarov, il serbo che ha fatto piangere di rabbia e di gioia Roma intera. Senza nemmeno essere un 'Raggio di Luna'.

SPORTAL.IT | 29-09-2018 18:35