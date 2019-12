Kolarov esalta Paulo Fonseca

Grazie a quattro vittorie nelle ultime cinque partite la Roma occupa ormai stabilmente un posto tra le prime della classe in Serie A. Il lavoro di Paulo Fonseca sta dando frutti e il gruppo apprezza il lavoro del tecnico portoghese.

A parlare per tutti dopo il prezioso successo di Verona è stato Aleksandar Kolarov, uno dei leader della rosa per motivi anagrafici e caratteriali: "Stiamo giocando bene e dobbiamo continuare così – ha detto il serbo a margine del Gran Galà del calcio italiano svoltosi a Milano – Di Fonseca ci piace l'idea di calci che ci trasmette, come interpreta le partite e la sua determinazione".

L'ex laziale ha poi parlato della propria esperienza alla Roma: "Quando sono venuto qui sapevo di poter fare bene e ne sono ancora convinto" ha aggiunto Kolarov a 'Sky Sport'.

SPORTAL.IT | 02-12-2019 21:35