Kolarov la butta sul drammatico

Al momento è la punizione di Aleksandar Kolarov contro Costa Rica a tenere in vita il sogno della Serbia di fare strada al Mondiale. Dopo 180’ la squadra di Krstajic ha solo tre punti, pur avendo giocato un bel Mondiale per una partita e mezzo. Il crollo nel secondo tempo contro la Svizzera, e la presenza nel girone del Brasile, rendono però tutto più difficile. L’ultima gara del girone opporrà Milinkovic e compagni proprio ai verdeoro, mentre la Svizzera affronterà Costa Rica, già eliminata.

Tutto molto difficile, ma Kolarov non ha intenzione di arrendersi. Anche perché… “per noi sarà la partita della vita, è una questione di vita o di morte” le forti parole del terzino della Roma in conferenza stampa. Il Brasile, in testa con gli stessi punti della Svizzera, ma una migliore differenza reti, si giocherà il prezioso primo posto del girone.

SPORTAL.IT | 26-06-2018 20:45